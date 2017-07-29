نال الطالب المبتعث عباس بن فيحان العتيبي درجة البكالوريوس بإمتياز مع مرتبة الشرف في تخصص إدارة الطيران من جامعة دبيوك بالولايات المتحدة الأمريكية الأسبوع المنصرم، وعبر العتيبي عن سعادته بالتخرج بإمتياز وحيازته مرتبة الشرف. يُذكر بأن الطالب عباس العتيبي حاصل على العديد من الجوائز العلمية والتقديريه المتميزه على مستوى جامعته وكذلك على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث كان آخرها جائزة الطالب المثالي التي نالها كأول طالب سعودي عربي يحصل عليها من جامعة دبيوك وعلى مستوى ٢٣٠٠ طالب أمريكي ودولي.
نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
الأخبار الرئيسية
جديد المقالات
دعوة لتأسيس جمعية تعاونية استهلاكية في محافظة #الدلم
د.هلال محمد العسكر770 0
السناب تشات .. منصة التسويق الكبرى !
هنادي العتيبي665 0
” يصير خير ، خلها في وقتها “
أ.هنادي العتيبي4438 0
أعجوبة البتراء
سعد بن سليمان الفريخ5313 0
لهذا المسؤول الراحل أقول
سعود عبدالله الضحوك13552 3
لماذا نتغير !؟
هنادي العتيبي8512 0
المبتعث عباس العتيبي ينال درجة البكالوريوس في إدارة الطيران
لا يوجد وسوم
0 3990
وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/884941293.html
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج