عمدت الأجهزة الأمنية بمحافظة القطيف، أمس (الجمعة)، إلى تأمين خروج المواطنين الراغبين في مغادرة بلدة العوامية عبر عدة طرق محددة.
وذكرت مصادر أن عدداً من المواطنين تواصلوا مع لجنة “تواصل العوامية”؛ لتأمين خروجهم من البلدة بالتنسيق مع الجهات الأمنية.
وأوضحت وفقاً لـ “سبق”، أن الأجهزة الأمنية قامت بتأمين أكثر من طريق لتتمكن العائلات من الخروج ومغادرة العوامية من المنفذ المحدد والأقرب لهم وفي ظل حماية أمنية.
وطالبت الجهات الأمنية بعدم خروج المواطنين عبر طريق المصرف “السد”، الذي يؤدي لاتجاه بلدة القديح، مشددة على أهمية الخروج بالسيارات الشخصية، ورفع علم “راية بيضاء” كعلامة للجهات الرسمية توضح أن السيارة تسير ضمن تنسيق عملية الخروج من البلدة.
يشار إلى أن لجنة “تواصل العوامية” كانت قد أعلنت عن إمكانية خروج الأهالي قبل الساعة الرابعة من عصر أمس (الجمعة) مع ضرورة التقيد بالخروج عبر طريق السجن من نقطة التفتيش الأمنية وعدم التوجه إلى جهة “المسورة” أو محيطها.
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