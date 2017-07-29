نفى مدير عام الجوازات، اللواء سليمان بن عبد العزيز اليحيى، صحة ما يشاع حول منع دخول الحجاج القطريين إلى المملكة، مؤكداً أن هذه الأخبار غير صحيحة.
وقال اللواء اليحيى في تصريح له، إن مواطني دولة قطر مستمرون في القدوم لأراضي المملكة، مشيراً إلى أن دخولهم ليس بغرض الحج أو العمرة فحسب.
وأضاف، بحسب “الشرق الأوسط”، أن القطريين يفدون للمملكة باستمرار نظراً لأن لديهم علاقات أسرية مع مواطنين سعوديين، مؤكداً أن توافد القطريين إلى المملكة مستمر ولم يتم منعهم، لافتاً إلى الحجاج سيبدأون في الوصول للمملكة مع نهاية شهر ذي القعدة الجاري.
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