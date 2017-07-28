في أمسية ماتعة أقامها #نادي_ابن_عباس_الموسمي بمحافظة الدلم استضافة شخصية إعلامية فذة سعادة المشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات والإعلام بوزارة التعليم ورئيس تحرير مجلة المعرفة والمقدم سابقاً في قناة المجد الأستاذ محمد بن سعد الدخيني ، وأدار الأمسية الشاعر الأستاذ فهد بن علي العبودي ، وبحضور رئيس النشاط الطلابي ومدير العلاقات العامة والإعلام بتعليم الخرج الأستاذ منصور بن سعد السعيدان ، وعدد من المهتمين ومحبي صاحب التجربة، وقد تحدث الدخيني عن تجربته الإعلامية وبدايات انطلاقات من الصف الأول الابتدائي في مدرسة ابن عباس الابتدائية حاضنة الأمسية، وتطرق إلى أهم محطات عمله الإعلامي من خلال الدراسة الجامعية في جامعة الملك سعود ، ومشاركاته في الأنشطة الطلابية ، وتقديمه لحفل الجامعة لمدة أربع سنوات، وفترة التدريب والتقديم في القناة الأولى السعودية، ثم تطرق لأبرز برامجه التلفزيونية في قناة المجد ، وهي: برنامج أول اثنين مع الدكتور سلمان العودة، وبرنامج جلسة، وبرنامج حلقة خاصة. كما ذكر عدة مواقف حصلت له، ووجه عدّة رسائل للحضور في التعامل مع الإعلام الجديد، وأشار إلى محطة عمله المهمة والحساسة وهي : المتحدث الرسمي لوزارة التعليم. وقد لقيت الأمسية تفاعلاً من الحضور، وإنصاتاً تجاوز الساعة والربع، وقد أبدع العبودي في إدارة الأمسية، وتوجيه أسئلة تستثير الضيف وتدفعه إلى التحدث أكثر عن التجربة الثرية.
وبعد انتهاء الأمسية كرمت إدارة النادية ضيف الأمسية ومديرها؛ نظير استجابتهما لدعوة النادي.
بعد ذلك تجول الدخيني على مرافق النادي، يرافقه مدير النادي أ. فهد بن عبدالله الخنين والضيوف الكرام، واطلعوا على القاعات المخصصة للمراحل العمرية والمعارض، والملاعب الرياضية، كما أوضح مدير النادي آلية عمل النادي وعدد الطلاب المسجلين، والبرامج اليومية المقدمة سابقاً ولاحقاً، وقد اختتم الدخيني والضيوف الكرام الجولة بتسجيل عبارات على لوحة جدارية وطن .
وقد أوضح الدخيني في ختام الزيارة إعجابه بما شاهد، وسُرّ بكثرة رواد النادي، وبنوعية البرامج وتميزها، وحسن التجهيزات، وأن #نادي_ابن_عباس_الموسمي من أفضل الأندية على مستوى المملكة، وقد دعا إلى الدعوة للمسؤولين في وزارة التعليم وغيرهم لزيارة النادي والاطلاع على التميز .
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج