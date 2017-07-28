أحبطت دوريات حرس الحدود في تبوك أمس (الخميس) تهريب 700 ألف حبة مخدرة عبر البحر، وذلك عبر مواسير بلاستيكية اشتبهت فيها الدوريات البحرية.
وأوضح المتحدث الرسمي لحرس الحدود في تفاصيل العملية أن الدوريات البحرية بقطاع أملج بمنطقة تبوك تمكنت من إفشال عملية استلام كمية كبيرة من أقراص الأمفيتامين المخدرة عبر البحر، وذلك بعد أن اشتبهت بمواسير بلاستيكية يظهر جزء بسيط منها على سطح البحر ومربوطة في إحدى الشعاب المرجانية للجزر القريبة من حدود مسؤولية قطاع أملج.
وأضاف أنه على الفور تم تطويق الموقع وتكليف الدوريات البحرية المساندة وفرق الغواصين بتمشيط الموقع وتكثيف عمليات البحث، والذي نتج عنه العثور على عدد (4) مواسير بلاستيكية مغلقة من الجانبين.
ولفت إلى أنه اتضح بعد انتشالها وتفتيشها احتواؤها على ما مجموعه (372) كيساً بلاستيكياً، بها أكثر من (700,000) قرص أمفيتامين مخدر (كبتاجون)، مبيناً أنه قد تمت إحالة المضبوطات للجهات المختصة لإكمال الإجراءات النظامية .وفق “أخبار 24”.
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