تمكنت القوات السعودية المشتركة، اليوم الجمعة، من صدّ هجوم لمليشيا الانقلابيين على قطاع الخوبة بجازان، وأوقعت بينهم عشرات القتلى.
وتحركت حشود بشرية نحو الخوبة، وكانت مرصودة من قِبل القوات المشتركة، ولدى اقترابها من الحدود بادرت مجموعات منها ببعض الرمايات، فقامت القوات المشتركة بالرد على مصادر النيران ثم دارت الاشتباكات.
وأسفرت المواجهات عن مقتل العشرات من العناصر المعادية من ميليشيا الحوثي، وبعض كتائب الحرس الجمهوري الموالية للرئيس اليمني المخلوع علي عبدالله صالح.
يأتي ذلك غداة إعلان قيادة التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن إسقاط صاروخ “باليستي” أطلقته مليشيات الحوثيين باتجاه منطقة مكة المكرمة.وفق “أخبار 24”.
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