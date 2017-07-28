أعلنت الإسكان أنها حددت 15 ديسمبر المقبل موعداً للانتهاء من تخصيص وتسليم 280 ألف منتج سكني وتمويلي في مناطق المملكة المختلفة.
جاء ذلك، وفقاً لـ”الوطن”، على لسان المتحدث الرسمي للوزارة سيف السويلم، الذي أكد التزام الوزارة بإنهاء وحجز وتخصيص ومعاينة 110 آلاف وحد سكنية ضمن برنامج البيع على الخارطة خلال هذا العام، وذلك بالشراكة مع المطورين العقاريين، مشيراً إلى أن بقية الوحدات السكنية الجاهزة أتى تخصيصها ضمن برنامج سكني.
وأضاف السويلم أن الوزارة خصصت عبر برنامج سكني 127 ألف منتج سكني، وذلك خلال الـ6 دفعات الماضية من البرنامج.
وحول تأثير الرسوم التي فُرضت على المقيمين على أسعار العقار في السوق السعودي، أوضح متحدث الإسكان أن الرسوم على المقيمين أُقرت حديثاً، وأن الأمر يحتاج لدراسات مستفيضة لمعرفة مدى تأثيرها على السوق.
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