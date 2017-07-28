قال المتحدث الرسمي باسم شرطة منطقة الرياض، اليوم (الجمعة)، إن الشرطة ضبطت سبعة رجال وأربع نساء وثمانية عشر حدثاً في عملية أمنية نُفذت في إطار مكافحة جرائم الاتجار بالبشر.
وأوضح أن الشرطة توفرت لديها معلومات عن استغلال عدد من الوافدين من إحدى الجنسيات العربية للأطفال والنساء وتوظيفهم لغرض جمع الأموال من خلال التسول، مشيراً إلى أن المتهمين اتخذوا من منزل يقع جنوب مدينة الرياض وكراً لهم.
وأضاف أنه بعد تحليل المعلومات المتوفرة والتحقق من صحتها، نفذت الجهة الأمنية المختصة عدة إجراءات أدت إلى ضبط الرجال والنساء والأطفال والتحفظ عليهم، كما أشعرت الشرطة فرع النيابة العامة بمنطقة الرياض لإكمال الإجراءات اللازمة حسب الاختصاص.وفق “أخبار 24”.
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