قال استشاري في الجهاز الهضمي والكبد والمناظير إن حفظ بقايا الطعام في الثلاجة لأكثر من 5 أيام يزيد من خطر التعرض للتسمم، وذلك بسبب البكتيريا الموجودة في الأطعمة.
وأوضح الدكتور وليد الحزيم الأستاذ بكلية الطب بجامعة الإمام محمد بن سعود أن سوء التخزين أو التبريد يعد من أسباب تواجد البكتيريا في الأطعمة، مبيناً أن التسمم يعد من أنواع النزلات المعوية، وهي حدوث التهاب في الأمعاء الدقيقة.
وأشار إلى بعض العادات الخاطئة التي تمارسها بعض ربات البيوت، ومن بينها تذويب اللحوم البيضاء والحمراء المستخدمة بوضعها خارج الثلاجة لفترة طويلة إذ أن ذلك قد يسبب التسمم، لافتاً إلى أهمية أن يتم تذويبها بوضعها في ماء دافئ بداخل الثلاجة حتى تذوب.
وأبان الخريم أن من أعراض إصابة الجهاز الهضمي بالبكتيريا وجود آلام البطن، وغثيان، وارتفاع درجات الحرارة،إضافة لفقدان كمية كبيرة من سوائل الجسم، مع خمول شديد.
ونصح بضرورة تعويض نقص السوائل، وخفض الحرارة، والحد من تناول الأطعمة الدسمة للحد من انتشار البكتيريا، والحرص على مراجعة الطبيب في حال استمرار الأعراض لأكثر من 24 ساعة.وفق “أخبار 24”.
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