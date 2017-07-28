تمكنت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالأفلاج من الإطاحة بشخص قام باختراق هاتف فتاة، ثم حاول استدراجها عن طريق ابتزازها.
وذكرت رئاسة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أنها تمكنت بالتعاون مع شرطة الأفلاج من الإيقاع بالمبتز الذي حاول استدراج الفتاة، وتمت إحالته للجهات المختصة.
وكانت الفتاة تقدمت ببلاغ لدى الهيئة، أفادت فيه أن أحد الأشخاص اخترق هاتفها الجوال وحصل على صور خاصة لها وبدأ في ابتزازها وتهديدها في حال لم ترضح لرغباته.وفق “أخبار 24”.
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