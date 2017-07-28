قالت النيابة العامة إن الترويج للمخدرات والمؤثرات العقلية عبر حسابات أو مواقع إلكترونية يُعد من الجرائم المعلوماتية التي تصل عقوبتها للسجن إلى جانب الغرامة المالية.
وأوضحت أن المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية تنص على أن إنشاء موقع على الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره للاتجار بالمخدرات أو المؤثرات العقلية، أو ترويجها أو طرق تعاطيها، أو تسهيل التعامل بها جريمة معلوماتية تصل عقوبتها للسجن 5 سنوات، والغرامة 3 ملايين ريال.وفق “أخبار 24”.
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