توفي اثنان من أفراد دوريات المجاهدين بجازان نتيجة انقلاب مركبتهما خلال مطاردتهما لأحد المهربين على طريق صبيا العيدابي أمس الخميس.
وقال المتحدث باسم فرع إدارة المجاهدين بالمنطقة خالد بن قزيز إنه تمت مباشرة موقع الحادث واتخاذ الإجراءات النظامية من قبل الجهات المختصة، أنه سيتم إصدار بيان مفصل حول الحادث عقب اكتمال الإجراءات.
من جهتها، ذكرت مصادر أن الأجهزة الأمنية تمكنت من القبض على المهرب الذي تسبب في الحادث الذي أودى بحياة المجاهدَين.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج