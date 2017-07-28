ذكرت مصادر أن أحد ملاك المدارس الأهلية بالرياض طلب من معلميه السعوديين أن يقوموا ابتداءً من الأحد القادم وحتى بدء الدراسة، بالذهاب إلى أماكن عمل أولياء أمور الطلاب المتأخرة عليهم مبالغ للمدرسة، وتحصيلها منهم.
وشددت المدرسة على معلميها في تعميم أخيراً بتسليم الخطابات لأولياء الأمور، بما لا يقل عن ثلاثة خطابات يومياً و١٥ خطاباً أسبوعيا، وحصر أسماء من يتم التواصل معهم، وإفادة إدارة المدرسة بتقرير أسبوعي عن ذلك.
وأبدى المعلمون انزعاجهم من هذا الطلب من إدارة المدرسة، حيث إنه لم يكن يوماً ضمن مهام المعلم، معتبرين بحسب “سبق” أنه محاولة لإرغامهم على أخذ إجازة بلا راتب خلال الفترة المتبقية من الإجازة، مطالبين بمساءلة إدارة المدرسة، خاصةً أنه يتم طلب هذا الأمر من المعلمين السعوديين فقط.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج