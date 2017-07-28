تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع مقطع فيديو لمواطن يدعى “أبو صالح” في منطقة القصيم وهو يعدّ “وليمة” للقطط على شارع جانبي.
ويظهر المقطع التفاف عدد كبير من القطط على مفرش سفرة بلاستيكي على الأرض مليء بأطباق الطعام، بينما كان “أبو صالح” يحمل سطلاً معبأ بالطعام؛ لإعادة تعبئة الأطباق حينما تفرغ.
وأوضح مصور المقطع أن الأطباق المقدمة للقطط تحتوى على “التونة والمصران والكرشة”، موجهاً سؤاله لصاحب الوليمة عن المناسبة التي دعته لإقامتها؛ ليرد “أبو صالح” بقوله إنه يريد الدعاء له من كل شخص يرى إطعامه للقطط، ويرجو الأجر من الله سبحانه وتعالى .
وفق “أخبار 24”.
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