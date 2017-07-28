صبّ عبدالعزيز الدغيثر، عضو مجلس إدارة نادي النصر سابقًا، محلل برنامج صدى الملاعب كامل غضبه واستيائه من الوضع الحالي لفريق النصر.
الدغيثر قال في تصريحات خاصة لـ “سبق”: “النصر في ذمة الله الموسم الماضي والذي قبله واعتقدنا وتأملنا بميلاد نصر جديد إلا أن الواضح يؤكد أن الفشل مستمر والإدارة مفلسة من كل شيء ماليًا وإداريًا وفنيًا”.
وتابع المحلل الرياضي تصريحاته قائلاً : “الأيام تثبت أن فاقد الشيء لايمكن أن يعطي وما النتيجة الثقيلة التي حدثت اليوم إلا دليل على أن الفشل والضعف والانهزامية مستمرة مع النادي وإدارته التي يجب أن ترحل غير مأسوف عليها”.
وأكمل الدغيثر: “سيكون الموسم القادم صعبًا وسيئًا للفريق سيسجله التاريخ، وهذه الإدارة مسحت كل ما هو إيجابي وجعلت النادي والفريق مضحكة للجميع حتى العالمية أصبحت شؤمًا ونكدًا ولم يعد أي نصراوي يتذكرها في ظل الأوضاع المتردية في ظل وجود إدارة تسجل كل يوم فشلاً جديدًا لا يواكب تطلعات جماهير الشمس المسكينة”.
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