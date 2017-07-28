علمت مصادر أن إدارة النصر برئاسة الأمير فيصل بن تركي لم تنسحب حتى الآن من مفاوضات اللاعب الزيمبابوي خاما بيليات نجم نادي صن داونز الجنوب أفريقي، ومازالت تصر على التعاقد مع اللاعب رغم رفض إدارة ناديه العرض المقدم من النادي السعودي.
وتشير مصادر “عين اليوم” أن اللاعب خاطب النادي الجنوب أفريقي خلال اليومين الماضيين وأكد رغبته في الانتقال إلى النادي العاصمي الأصفر.
الجدير بالذكر أن النادي الأفريقي طلب من النصراويين دفع مبلغ مليونين ونصف دولار دفعة واحدة، في حين أصر مسيرو الفريق الأصفر على عرضهم السابق والبالغ مليونين دولار على دفعتين.
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