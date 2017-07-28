كشفت تقارير صحفية مغربية أن نادي النصر قد أبدى رغبته في التعاقد مع محمد فوزير، نجم فريق الفتح الرباطي، خلال مرحلة الانتقالات الصيفية الحالية.
وبحسب ما نقلت صحيفة “le360” فإن إدارة النادي السعودي قد أبدت رغبتها في التفاوض مع المسؤولين في الفتح الرباطي لإقناعهم بالتخلي عن خدمات فوزير، سواء على سبيل الإعارة، مع تحويلها إلى انتقال نهائي، أو ضمه بصفة رسمية في حال كانت المطالب المالية للفريق الرباطي مقدوراً عليها من قبل الفريق السعودي.
وأضافت الصحيفة أن فشل المفاوضات مع اللاعب خاما بيليات، لاعب نادي صن داونز الجنوب الإفريقي، دفعت إدارة النادي السعودي إلى الاهتمام بنجم الفتح الرباطي.
ويقدم محمد فوزير مستويات جيدة في البطولة العربية للأندية المقامة حالياً بمصر مع فريقه الفتح الرباطي، حيث إنه قاد النادي الرباطي لاكتساح نادي النصر برباعية دون مقابل يوم أمس الأربعاء، حيث تمكن من تسجيل “الهاتريك” خلال هذه المباراة.وفق “سبق”.
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