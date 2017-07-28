شددت وزارة الصحة على ضرورة أن يتقيد الراغبون في أداء مناسك الحج لهذا العام، سواء كانوا من حجاج الداخل أو الخارج بأخذ لقاح الحمى المخية الشوكية، ولقاح الإنفلونزا الموسمية، إلى جانب الالتزام بالاشتراطات الأخرى الخاصة بكل دولة بالنسبة لحجاج الخارج.
وحثت الوزارة على أهمية أخذ مشورة الطبيب فيما يخص لقاح الحمى المخية الشوكية ولقاح الأنفلونزا الموسمية بناءً على تاريخ آخر تطعيم، مؤكدة أهمية الالتزام بالاشتراطات الصحية الواجب توافرها في القادمين للعمرة والحج، والمعممة على سفارات المملكة وممثلياتها في الخارج للعمل بموجبها عند منح تأشيرات العمرة والحج لهذا العام.
وأشارت إلى أنها تتابع التطورات الوبائية للأمراض أولاً بأول، وتراقب تطورات الأمراض على المستوى الدولي والوطني، من خلال مركز القيادة والتحكم.وفق “أخبار 24”.
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