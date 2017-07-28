تواصل الأجهزة الأمنية بجدة البحث عن لصين استطاعا خداع أحد محلات الذهب بشيك مزور وسرقة طقمي ألماس من نوع زمرد تقدر قيمتهما بأكثر من 12 مليون ريال.
وذكرت مصادر وفقاً لـ”سبق”، أن اللصين أحدهما مواطن والآخر يمني قدما إلى محل الذهب شيكاً مصدقاً لكنه مزور لشراء طقمي الألماس، لافتةً إلى أن قسم مكافحة التزييف بجدة زودت محلات الذهب بأسماء اللصين وصور الطقمين المسروقين؛ تحسباً لعرضهما بأحد المحلات مرة أخرى.
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