رصد تقرير صحفي انخفاض أسعار الوحدات السكنية بمحافظة جدة خلال العام الحالي بنسب وصلت إلى نحو 11% مقارنة بالأعوام الماضية.
وبّين التقرير وفقاً لـ”البلاد”، أن الوحدات السكنية وصلت إلى أدنى مستوياتها في السنوات الثلاث الأخيرة عند أقل من 540 ألف ريال في الوقت الذي كانت تسجل فيه 605 آلاف ريال.
وأرجع مختصون سبب الانخفاض بالوحدات السكنية إلى زيادة المعروض منها وتراجع تكاليف البناء نسبياً، إلى جانب العوامل المرتبطة بظروف الدورة الاقتصادية، متوقعين أن تشهد المحافظة حركة عمرانية كبيرة كونها تضم أكبر مخزون من الأراضي البيضاء في المملكة.
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