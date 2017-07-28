أعلنت قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن عن تمكن قوات الدفاع الجوي في التحالف مساء أمس الخميس من اعتراض صاروخ باليستي أطلقته الميليشيات الحوثية باتجاه منطقة مكة المكرمة، في محاولة يائسة لإفساد موسم الحج.
وقالت القيادة في بيان لها : تمكنت قوات الدفاع الجوي مساء الخميس، من اعتراض صاروخ باليستي أطلقته المليشيات باتجاه مكة المكرمة، حيث جرى اعتراضه فوق منطقة الواصلية بمحافظة الطائف 69 كلم عن مكة المكرمة، دون وقوع أي أضرار.
وأكدت قيادة التحالف، أن استمرار تهريب الصواريخ إلى الأراضي اليمنية يأتي بسبب غياب الرقابة على ميناء الحديدة، وسوء استخدام التصاريح التي يمنحها التحالف للشحنات الإغاثية والبضائع. في وقت يعجز المجتمع الدولي عن اتخاذ قرار لمنع تلك الانتهاكات التي تطيل أمد الحرب وتعرض حياة المدنيين للخطر.
يشار إلى أن الحوثيين سبق لهم أن استهدفوا مكة المكرمة بصاروخ باليستي واعترضته قوات الدفاع الجوي في حينه، وذلك في إطار الممارسات الإجرامية التي تنتهجها الميليشيات الحوثية وقوات المخلوع علي عبدالله صالح.
وفق “أخبار 24”.
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