أقدم شاب سعودي على ابتزاز فتاة خليجية طيلة 10 سنوات كاملة سلبها خلالها ما يتجاوز الـ 3 ملايين ريال وعددا من الأجهزة الإلكترونية، فيما تمكنت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الرياض من الإيقاع به.
وكشفت الفتاة المُبتزة التي تقدمت ببلاغ رسمي ضد الشاب للهيئة في الرياض، أنها تعرضت للابتزاز طيلة 10 سنوات، حيث تمكن الشاب من سلبها مبالغ مالية تجاوزت 3 ملايين ريال، وعددا كبيرا من الأجهزة الإِلِكْتُرُونِيّة تجاوزت قيمتها 800 ألف ريال.
وأوضحت أنه كان يجبرها أن تُرسل له مبالغ مالية عبر التحويل السريع باسمه وأسماء أصدقائه وتسدد فواتير جواله وجوالات أصدقائه، مشيرة في شكواها إلى أنه كان يتابع تحركاتها، وأجبرها على استخراج شريحة باسمها، ومنعها من الزواج مهدداً إياها بفضحها، مِمَّا دفعها لمحاولة الانتحار.
وأبانت وفقاً لـ “تواصل”، أن الشاب لم يتوقف عند هذا الحد، بل تسبب في طلاق إحدى أخواتها، بعد رفضها إعطاءه مبلغاً من المال في إحدى المرات، بالتواصل مع زوجها وفضحها أمامه؛ مِمَّا دفع زوج أختها إلى قطع علاقته بالعائلة وتطليق زوجته.
من جهتها، قامت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الرياض بالتحري عن الشاب بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، وَتَمَّ ضبطه وإيداعه سجن بريمان بمحافظة جدة – مقر إقامته – وسُلمت أوراقه إلى النيابة العامة، لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج