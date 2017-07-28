سعد بن سليمان الفريخ

سعد بن سليمان الفريخ

أ.هنادي العتيبي

جديد المقالات

مواطن يبتز خليجية طيلة 10 سنوات ويسلبها 3 ملايين ريال ويتسبب في طلاق شقيقتها.. و”الهيئة” تطيح به