نبّه الأمير خالد بن طلال بن عبدالعزيز إلى وجود مقاطع صوتية على موقع “يوتيوب” تحتوي على رسائل سياسية أُقحم اسمه في عناوينها.
وقال الأمير خالد إن المقاطع الصوتية المنسوبة إليه كذباً سجلها شخص مجهول، مشيراً إلى أنه شرع في إجراءات التبليغ عن الرسائل.
جاء ذلك في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي في “تويتر”، كتب فيها: “ينسب لي في اليوتيوب مقاطع بصوت شخص مجهول ونكرة يعنونها باسمي، وهي رسائل سياسية مكذوبة.. عامل الله فاعلها بما يستحق.. وقد تم الإبلاغ عنها”.وفق “أخبار 24”.
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