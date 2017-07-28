قالت مصادر إن موظفاً في قسم المشاريع بإدارة الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة يخضع للتحقيق، بعد أن قادت الصدفة إلى اكتشاف استخدامه سيارة “جيب صالون” تعود ملكيتها لشركة مقاولات متعهدة بتنفيذ مشروع برج طبي بمكة المكرمة.
وتعود القصة إلى وقوع حادث مروري داخل أحد أحياء مكة المكرمة، حيث اصطدمت سيارة “كرسيدا” بسيارة “جيب صالون” كانت متوقفة أمام أحد المنازل، وحمّلت دوريات المرور سائق “الكرسيدا” تكاليف إصلاح السيارة الأخرى.
وأثناء محاولة سائق “الكرسيدا” إقناع سائق السيارة بتخفيض مبلغ الإصلاح، أفاده بأن السيارة ليست ملكه، وإنما هي ملك لإحدى الشركات، وبعد مراجعته للشركة تبين، بحسب “سبق”، أنها متعاقدة مع الشؤون الصحية، وأن سائق السيارة موظف حكومي يعمل في قسم المشاريع بالشؤون الصحية.
وأدى هذا الاكتشاف إلى فتح التحقيق مع الموظف حول شبهة الفساد في حيازته لسيارة تعود لشركة تنفذ مشاريع تشرف عليها جهة عمله، وستُتخذ الإجراءات النظامية مع الموظف في حال ثبوت تهمة الفساد بحقه.
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