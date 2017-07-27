سقط الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي في فخ الخسارة أمام شقيقه العين الإماراتي بهدفين دون مقابل ، في المباراة الودية التي جمعتهما مساء اليوم الخميس ضمن تحضيراتهما للموسم الكروي الجديد على الأراضي النمساوية.
ودخل المدرب الأوكراني سيرجي ريبروف بتشكيلة أساسية مكونة من : ياسر المسيليم ،منصور الحربي ،عقيل بلغيث ،معتز هوساوي ، سعيد المولد ،وليد باخشوين ،كلاوديمير ،فيتفاتزيدس ،حسين المقهوي،صالح العمري ، عمر السومة.
وقام باجراء تغييرات في الشوط الثاني ،من مقاعد البدلاء التي تواجد فيها ( تيسير الجاسم وإسلام سراج وعلي عواجي وجودفري أبوا بونا وكذلك الحارس راغد النجار ).
سجلت ثنائية فريق العين بشباك أهلي جدة ، الأول بواسطة الوافد الجديد بيرج من ركلة جزاء ،والثاني عبر دوجلاس.
وكان مقررا إقامة تلك المباراة أمس الأربعاء بين الفريقين السعودي والإماراتي ،ولكن لسوء الأحوال الجوية في البلدان الأوروبية وخصوصا النمسا مقر إقامة المواجهة أجلت لليوم.وفق “أخبار 24”.
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