أعلنت الإدارة العامة للمرور، اليوم (الخميس)، عن لائحة المخالفات المرورية التي ترتفع لحدها الأعلى بشكل تلقائي بعد مضي 30 يوماً على تاريخ تسجيلها في النظام دون أن يتم سداد قيمتها من قبل المخالف.
وأوضحت أن الارتفاع التلقائي حال عدم السداد يطال كلا من مخالفات الفئة الأولى (لا تقل عن 500 ريال ولا تزيد عن 900 ريال)، ومخالفات الفئة الثانية (لا تقل عن 300 ريال ولا تزيد عن 500 ريال)، ومخالفات الفئة الثالثة (لا تقل عن 150 ريالا ولا تزيد عن 300 ريال)، ومخالفات الفئة الرابعة (لا تقل عن 100 ريال ولا تزيد عن 150 ريالا).
وكانت الإدارة العامة للمرور قد أكدت يوم أمس (الأربعاء) أن المخالفات التي لا ترتفع للحد الأعلى إلا بقرار من هيئة الفصل في المخالفات المرورية هي المخالفات المغلظة، وهي مجموعة من المخالفات تقع في الفئة الخامسة (لا تقل عن 1000 ريال ولا تزيد عن 2000 ريال)، والفئة السادسة (لا تقل عن 3000 ريال ولا تزيد عن 6000 ريال)، والفئة السابعة (لا تقل عن 5000 ريال ولا تزيد عن 10000 ريال).وفق “أخبار 24”.
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