أكد وزير الثقافة والإعلام، الدكتور عواد بن صالح العواد، أنه من غير مزايدات ولا ضجيج، أنهى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أزمة المسجد الأقصى، إيماناً منه بأهمية ونصرة الفلسطينيين ووجوب تمكينهم من أداء عباداتهم بحرية وأمان.
وأوضح في بيان له اليوم (الخميس) أن مساعي الملك سلمان خلال الأيام الماضية بتواصله مع عدد من زعماء العالم مكّنت من إعادة فتح المسجد الأقصى وإلغاء القيود المفروضة على دخول المسلمين للمسجد، ورفع الضرر الذي تعرض له الفلسطينيون ووقف الانتهاكات والأعمال العدائية ضدهم.
وأضاف العواد أن هذا الإنجاز لخادم الحرمين الشريفين يؤكد ثبات مواقف المملكة في حفظ حق المسلمين في المسجد الأقصى الشريف وأداء عباداتهم فيه بكل يسر وطمأنينة.وفق “أخبار 24”.
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