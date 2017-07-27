أعلنت قيادة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم (الخميس)، تعيين العقيد طيار ركن تركي بن صالح المالكي متحدثاً رسمياً جديداً باسمها خلفاً للواء أحمد عسيري.
حصل المتحدث الرسمي لقوات التحالف العربي العقيد طيار الركن تركي بن صالح المالكي على سلسلة من المؤهلات العلمية، من بينها درجة بكالوريوس في العلوم الجوية من كلية الملك فيصل الجوية بتقدير ممتاز عام 1997م، إضافة إلى درجة الماجستير في العلوم العسكرية من كليه القيادة والأركان عام 2015م .
والعقيد طيار الركن المالكي من مواليد محافظة الطائف عام 1974م، قد ابتُعث لدراسة الطيران بمدرسة طيران البحرية الأمريكية بقاعدة پنساكولا البحرية “فلوريدا”، وأكمل تدريباته على العديد من الطائرات (T-34,T-39, T-2) ليتخرج فيها منتصف عام 2000 م .
كما عمل على طائرات (F-15S) بقاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالظهران وقاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط. وانتقل بعدها للعمل بقياده القوات الجوية “إدارة الخطط والعمليات” ليتقلد العديد من المناصب.وفق “أخبار 24”.
وحصل خلال خدمته العسكرية على العديد من الدورات منها : الدورة التأسيسية والمتقدمة على طائرات (F-15 S) ودورات في الحرب الإلكترونية، وإدارة المجال الجوي وتخطيط العمليات الجوية وعمليات الدفاع الجوي، ودورة قادة ضباط الأسراب، ودورة الوقاية ضد أسلحة التدمير الشامل، إضافة إلى دورات في القانون الدولي الإنساني الخاص بالنزاعات المسلحة.
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