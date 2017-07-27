أعلنت وزارة الخدمة المدنية، اليوم (الخميس)، عن شغور 1097 وظيفة صحية في عدد من الجهات الحكومية، مشيرة إلى أن من ضمن تلك الوظائف 412 وظيفة مخصصة للرجال و685 وظيفة مخصصة للنساء.
ودعت الوزارة المواطنين والمواطنات الحاصلين على الدرجات العلمية والخبرات المناسبة للتقدم بطلب شغل تلك الوظائف على نظام “جدارة” على الموقع الإلكتروني (www.mcs.gov.sa) في الفترة من 7 ذي القعدة إلى 8 ذي القعدة للرجال، وفي الفترة من 9 ذي القعدة إلى 10 ذي القعدة للنساء، مشيرةً إلى أن التقديم سيكون متاحاً في هذه المواعيد على مدار 24 ساعة.وفق “أخبار 24”.
ويوضح الجدول التالي توزيع الوظائف حسب التخصصات، وعدد المناصب الشاغرة لكلا الجنسين:
ويمكن الاطلاع على الوظائف المعلنة من خلال الملفات المرفقة التالية:
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