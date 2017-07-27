نفت الشركة السعودية للكهرباء، اليوم الخميس، ما تم تداوله حول زياردة قيمة الفاتورة الكهربائية أو دخول المشترك في شرائح أعلى، إذا زادت مدة الفاتورة على 30 يوماً.
وأكدت الشركة في بيان رسمي أن لديها أنظمة دقيقة وبرامج محاسبية معتمدة عالميا في هذا المجال، مشيرة إلى أن آلية حساب قيمة الفاتورة الكهربائية لا تؤثر بأي حال من الأحوال على أحقية المشترك في الاستفادة من نظام الشرائح المختلفة، بصرف النظر عن مدة قراءة الفاتورة، سواء كانت أقل أو أكثر من ثلاثين يوماً.
وأوضحت أن مدة قراءة الفاتورة وفقاً للبرامج والأنظمة المحاسبية المعتمدة رسمياً لا علاقة لها بحساب قيمتها، خاصة أن زيادة أو نقصان عدد أيام القراءة يرجع في الغالب إلى عوامل مرتبطة بالتوقيت الزمني للقراءة الشهرية، والتي تتزامن أحياناً مع أيام العطل الأسبوعية أو الإجازات الرسمية أو الأعياد.وفق “أخبار 24”.
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