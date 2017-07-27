فاجأ الأوكراني ريبروف المدير الفني لفريق الكرة بنادي الأهلي إدارة النادي، بطلب تسريح أحد لاعبين إما اليوناني فيتفا أو المصري محمد عبدالشافي، وذلك من أجل إفساح المجال أمام التعاقد مع الكوستاريكي راين رويز لاعب فريق سبورتينج لشبونة البرتغالي.
وبرر ريبروف طلبه بحاجة الفريق الماسة إلى ضم صانع ألعاب أو لاعب دائرة مميز. مشيرًا إلى أن فريق الأهلي يعاني من إشكالية كبيرة في هذين المركزين، ويجب التصدي لها بإيجاد حل جذري قبل بدء الموسم.
وأكّد ريبروف في طلبه، أن طريقة أداء اللاعب الكوستاركي تناسب متطلباته كمدرب، كما أن طريقة لعبه تناسب الطريقة التي سيتم اتباعها في الموسم الجديد.
وإزاء إصرار المدرب الأوكراني على التعاقد مع راين رويز، تستعدّ إدارة الأهلي لتجهيز عرض مناسب لتقديمه لإدارة نادي سبوتينج لشبونة لجلب اللاعب إلى قلعة المجانين.وفق “عاجل”.
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