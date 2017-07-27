استقبلت المملكة عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة أول فوج من حجاج بيت الله الحرام، قدموا من جمهورية باكستان لأداء مناسك الحج هذا العام 1438.
وضم الفوج الذي وصل أمس الأربعاء 325 حاجاً وحاجة، وكان في استقبالهم بصالة الوصول عدد من المسؤولين بالجهات المختصة المعنية بالترتيب لاستقبال ضيوف الرحمن.
وقال مدير إدارة شؤون الحج والعمرة بالرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين فيصل مدني إنه تم خلال حفل الاستقبال لضيوف الرحمن توفير خدمات نوعية ومميزة للحجاج بالمطار، وتقديم ماء زمزم وعدد من الهدايا لهم، بالإضافة لتوزيع مطويات وكتيبات إرشادية حول الحج.
من جهته، رحب المدير العام لهيئة الطيران المدني وعدد من المسؤولين بالهيئة بضيوف الرحمن وقدموا لهم الورود والهدايا، كما قامت الجهات الصحية المختصة بتقديم الجرعات التحصينية الخاصة بالحجيج.وفق “أخبار 24”.
معالي رئيس هيئة #الطيران_المدني يستقبل أول رحلة #حج للعام 1438هـ، ويطلع على استعدادات المطار والجهات الأمنية. pic.twitter.com/D0ne6LuclE
— هيئة الطيران المدني (@ksagaca) ٢٦ يوليو، ٢٠١٧
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