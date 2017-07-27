أشار رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية الدكتور هاشم يماني لموافقة مجلس الوزراء على إنشاء المشروع الوطني للطاقة الذرية بالمملكة، مؤكداً أن الدراسات الفنية تجري لبناء مفاعلات نووية لإنتاج الطاقة.
وأوضح الدكتوري يماني أن الدراسات الجارية تهدف لبناء مفاعلين نويين كبيرين ينتجان ما بين 1200 – 1600 ميجاوات من الطاقة الكهربائية للمفاعل الواحد، بجانب عددٍ من المفاعلات الصغيرة، لتمكين المملكة من إيصال الكهرباء للمناطق المعزولة عن الشبكة الكهربائية.
وتابع رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية، أن المشروع النووي السعودي تراعى فيه معايير السلامة الدولية، وتستثمر خلاله المملكة مخزونها من خامات اليورانيوم الموجودة لديها، والذي يقدر حجمه بنسبة 5% من المخزون العالمي.وفق “أخبار 24”.
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