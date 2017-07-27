علمت مصادر ان رئيس النصر الأمير فيصل بن تركي سيعقد اجتماعا مع المدرب البرازيلي ريكاردو غوميز لمناقشة المستوى الفني الباهت الذي قدمه الفريق في البطولة العربية المقامة حاليا في مصر، وكان آخر النتائج الكارثية الخسارة من اتحاد الفتح المغربي4-صفر امس الاربعاء.
وتشير المصادر بان الرئيس النصراوي الأمير فيصل بن تركي سيلزم المدرب غوميز بتغيير بعض مساعديه ويأتي في طليعتهم مدرب اللياقة، وينتظر ان تشهد الساعات القليلة المقبلة بعض القرارات الفنية.
من جهة اخرى وافق رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة على انضمام عضو هيئة الشرف فهد العجلان وحمد البوعلي لعضوية مجلس ادارة النادي، وسيعقد مجلس الادارة اجتماعا بعد البطولة العربية لاعادة تعيين المناصب، وسيتولى فهد العجلان منصب نائب الرئيس.وفق “الرياض”.
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