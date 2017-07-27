أودعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أمس الأربعاء، 496 مليون ريال مساعدات مقطوعة لمستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي عن شهر ذي القعدة.
وأوضح وكيل الوزارة للضمان الاجتماعي بالإنابة غازي الشمري، أن عدد الحالات التي تم إيداع مبلغ الدعم المالي لها لبرنامج المساعدات المقطوعة للشهر الحالي بلغ أكثر من 45 ألف حالة، تمثل مجموعة من قوائم الانتظار الموافق لها بالصرف.
وأبان وكيل الوزارة بالإنابة، أن برنامج المساعدات المقطوعة يأتي ضمن البرامج المساندة التي تقدمها وكالة الضمان الاجتماعي، ويتم من خلال هذا البرنامج تقديم مساعدات نقدية مقطوعة للحالات التي استوفت أهلية الاستحقاق للمساعدة.وفق “أخبار 24”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج