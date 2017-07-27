قررت المرجعيات الدينية في القدس اليوم الخميس، العودة إلى الصلاة داخل المسجد الأقصى بعد 14 يوما من إغلاقه، بعدما أجبر المقدسيون الاحتلال “الإسرائيلي” على إزالة جميع التجهيزات والبوابات الإلكترونية التي وضعها خلال الأيام الماضية.
ودعا رئيس مجلس الأوقاف عبد العظيم سلهب، خلال مؤتمر صحفي، المقدسيين إلى التوجه للمسجد الأقصى لأداء صلاة العصر بشكل جماعي والدخول إليه مكبرين مهللين، مؤكدا أنه تم التأكد من إزالة الاحتلال جميع الإجراءات التي قام بها في محيط المسجد الأقصى.
وثمن سلهب صمود المقدسيين، مؤكدا رفض القيادات الدينية في القدس لتحديد أعمار المسموح بدخولهم إلى المسجد الأقصى، فيما عمت أرجاء فلسطين وخاصة في البلدة القديمة بالقدس احتفالات كبيرة عقب تراجع الاحتلال عن قراراته.
وكان الديوان الملكي أصدر بيانا أكد فيه أن اتصالات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مع عدد من زعماء العالم لعدم إغلاق المسجد الأقصى في وجه المسلمين وعدم منعهم من الصلاة فيه، تكللت بالنجاح بفتحه اليوم الخميس.
يذكر أن سلطات الاحتلال أزالت، الليلة الماضية، الجسور والممرات المعدنية، بعد أن أزالت قبل أيام البوابات الإلكترونية التي وضعتها عقب إغلاق المسجد الأقصى الجمعة قبل الماضية.
وفق “أخبار 24”.
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