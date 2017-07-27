أعلنت وزارة الداخلية اليوم الخميس عن تنفيذ حكم القتل حدًا على أحد الجناة في مكة المكرمة؛ لارتكابه جريمة قتل بشعة.
وقالت الوزارة أن الجاني المواطن عبدالعزيز بن مسعود بن رداد المسعودي، أقدم على قتل المواطن أيمن بن ناصر بن إبراهيم كويتي، وذلك باستدراجه لمنزله وطعنه في بطنه بسكين وكتم أنفاسه وربط عنقه بسلك مما أدى لوفاته وحرق جثته داخل سيارته وسلب بطاقة الصراف للمجني عليه وسحب مبلغا من المال.
وأكدت أن الجهات الأمنية تمكنت من الإطاحة به، حيث أسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه.
وأشار بيان الوزارة إلى أنه نظراً لبشاعة ما أقدم عليه الجاني والذي يعد من قتل الغيلة، تم الحكم عليه بالقتل حد الغيلة وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، ونُفذ حكم القتل بحقه صباح اليوم بالعاصمة المقدسة بمنطقة مكة المكرمة.وفق “أخبار 24”.
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