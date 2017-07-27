ذكر الديوان الملكي أن اتصالات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مع عدد من زعماء العالم لعدم إغلاق المسجد الأقصى في وجه المسلمين وعدم منعهم من الصلاة فيه، تكللت بالنجاح اليوم الخميس.
وقال الديوان الملكي في بيان له، اليوم، حول الأحداث التي وقعت بالمسجد الأقصى مؤخراً، إن جهود واتصالات خادم الحرمين الشريفين خلال الأيام الماضية، واتصالات حكومة المملكة بحكومة الولايات المتحدة تكللت بالنجاح بالشكل الذي يسهم في إعادة الاستقرار والطمأنينة للمصلين بالمسجد الأقصى، والحفاظ على كرامتهم وأمنهم.
وأوضح أن خادم الحرمين أكد على ضرورة احترام قدسية المسجد الأقصى وعودة الهدوء في حرم المسجد الأقصى وما حوله، وأن على المسلمين العودة لدخول المسجد وأداء العبادات فيه بكل أمن وطمأنينة وسلام منذ اليوم.
وأشار إلى تأكيد المملكة على أهمية تحقيق السلام العادل والشامل للقضية الفلسطينية وفقاً لمضامين مبادرة السلام العربية ورؤية حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.وفق “أخبار 24”.
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