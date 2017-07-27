قامت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمخالفة شركة الخطوط العربية السعودية إثر تجاوزها للأنظمة، بفصل عدد من الموظفين السعوديين وإحلال أجانب مكانهم.
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة خالد أبا الخيل إن الشركة التزمت بوضع خطة فورية لإنهاء وضع العاملين الوافدين، واستقطاب سعوديين في وظائف الخدمات.
وكان مغردون قد دشنوا وسماً ذكروا فيه أن الخطوط السعودية قامت بفصل عدد من موظفيها السعوديين واستبدالهم بمقيمين، مطالبين بمحاسبة الشركة على ما قامت به.وفق “أخبار 24”.
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