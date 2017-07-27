حذف الحساب الرسمي للبطولة العربية للأندية على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” تغريدة نشرها عقب انتهاء المباراة التي جمعت فريق نادي النصر السعودي مع فريق نادي اتحاد الفتح المغربي، وانتهت بفوز الفريق المغربي بأربعة أهداف دون مقابل.
وكانت التغريدة قد اشتملت على استبيان يحمل سؤال “من هو أفضل لاعب في مباراة الفتح والنصر؟”، مع عرض ثلاثة خيارات للمتابعين جميعها تحمل اسم لاعب نادي اتحاد الفتح محمد فوزير الذي تمكن من إحراز ثلاثة أهداف في المباراة التي جاءت في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثانية.
وكانت التغريدة قد أثارت غضب جماهير فريق النصر، ورأوا فيها تقليلاً من شأن ناديهم الذي تمكن من اقتناص بطولة الدوري السعودي لموسمين متتاليين، ما دفع الحساب الرسمي للبطولة إلى حذف التغريدة بعد وقت يسير من نشرها.وفق “أخبار 24”.
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