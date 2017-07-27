أعلنت قناة “أون سبورت” المصرية، أنها ستبث عبر شاشتها مباراتي السوبر الإسباني بين فريقي ريال مدريد وبرشلونة، مجاناً وبدون تشفير وفق ما أعلنه مالك القناة رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة.
وأكد أبو هشيمة أن الحصول على حقوق بث السوبر الإسباني جاء بعد مفاوضات شاقة بالتعاون مع شركة أبو ظبي للإعلام، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تأتي تلبية لمطالب الجماهير العربية والمصرية.
يذكر أن مباراة الذهاب في السوبر الإسباني بين ريال مدريد بطل الدوري، وبرشلونة بطل كأس ملك إسبانيا، ستقام في الـ 13 من أغسطس المقبل على ملعب كامب نو، فيما ستقام مباراة الإياب في الـ 16 من الشهر ذاته على ملعب سانتياغو بيرنابيو.
وفق “أخبار 24”.
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