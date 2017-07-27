كشف نادي الهلال عن تعثر صفقة انتقال لاعبه ناصر الشمراني إلى فريق الشباب، موضحاً الأسباب التي عطلت إتمام الصفقة وعودة اللاعب لناديه القديم.
وأوضح الهلال في بيان له أنه اتفق شفهياً مع الشباب على دفع مبلغ 8 ملايين ريال دفعة واحدة ثمناً للاعب، وتلقى تأكيداً من وسيط اللاعبين عبدالرحمن الخنين بموافقة إدارة الليث على دفع المبلغ كاملاً، إلا أنه فوجئ برد مجلس إدارة النادي أول أمس (الثلاثاء) والذي أبدى فيه رغبته بتسديد المبلغ على دفعتين.
وأشار البيان إلى أن إدارة الهلال تركت الباب مفتوحاً أمام الشمراني لتحديد وجهته القادمة، حيث إنه تلقى عرضين رسميين من ناديين آخرين أحدهما بمبلغ 8 ملايين والآخر بـ7 ملايين على دفعة واحدة بخلاف عرض الشباب، لكن اللاعب كان قد اختار الشباب.
وأكد أن ناصر الشمراني سيظل لاعباً هلالياً حتى نهاية عقده، وأن مشاركته مع الفريق أمر بيد الجهاز الفني، مشدداً على أن مجلس الإدارة لا يمانع في انتقاله إذا رغب في ذلك وتلقى عرضاً مناسباً، مبدياً استغرابه من حديث مدير المركز الإعلامي بنادي الشباب أحمد مسعود عن تمسك الهلال باللاعب رغم الموافقة المسبقة على انتقاله.وفق “أخبار 24”.
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