منعت وزارة التجارة والاستثمار محلات الذهب والمجوهرات من بيع السلاسل الذهبية والقطع الصغيرة للمشترين بأسعار محددة مسبقاً دون وزنها، وذلك في خطوة لمنع التلاعب وغش المشترين.
وشددت الوزارة على ضرورة إعطاء المشتري فاتورة بيع تتضمن وزن كل قطعة وسعر الجرام، وأهمية تحديد وزن الفصوص المركبة ونسبتها إلى المعدن، مبينة وفقاً لصحيفة “المدينة” أنه سيتم تطبيق العقوبات النظامية بحق المخالفين.
وأوضحت أنها تلقت شكاوى عديدة من مشترين حول وجود تجاوزات في بيع المصوغات الذهبية، ومن بينها الإصرار على بيع السلاسل والقطع الصغيرة دون وزن.
وأكدت الوزارة أهمية وجود شهادات رسمية توضح أعيرة المعادن الثمينة، والأحجار الكريمة، وتحدد بلد المنشأ، وعلامة الصانع، والمستورد.
ونفذت الفرق الرقابية التابعة للوزارة الأسبوع الماضي أكثر من 2600 جولة على محلات ومشاغل الذهب والمجوهرات في مختلف المناطق، وضبطت العديد من المخالفات في الفواتير، وعدم استعمال الموازين، إضافة لمخالفات في تراخيص مزاولة النشاط.
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