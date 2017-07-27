أكد رئيس هيئة النقل العام، رئيس المؤسسة العامة للخطوط الحديدية الدكتور رميح الرميح، أنه تم البدء في توظيف الشباب السعودي للعمل في قطار الحرمين السريع، مشيراً إلى أنه تم توظيف 10 شباب كقائدي قطار تدربوا في إسبانيا.
وأضاف الرميح وفقاً لـ “مكة”، أن أبرز المجالات التي ستكون في قائمة توظيف الشباب السعودي في قطار الحرمين، هي: قيادة القطارات، والصيانة العامة، وصيانة الإشارات، والتحكم الميكانيكي، وخدمة العملاء، بالإضافة إلى وظائف للسيدات في محطات القطار.
في سياق متصل، كشف الرئيس التنفيذي للشبكة السعودية للخطوط الحديدية “سار” بشار المالك، أن هناك مخالفات إذا ارتكبت داخل القطار تعرض مرتكبها للغرامة المالية أو التسليم للجهات المختصة، مبيناً أن القطارات سيكون بها رجال أمن سوف يقومون بتسليم المخالف للجهة الأمنية فور الوصول لوجهته.
وأوضح المالك أن المخالفات الموجبة للعقوبة وتلزم مرتكبها بدفع غرامة مالية، هي التدخين داخل القطار، أو العبث بأجهزته، أو محاولة فتح أبواب القطار أثناء سيره.
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