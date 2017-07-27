قالت مصادر إن عمليات الإزالة الجارية في حي المسورة ببلدة العوامية في القطيف، دخلت في مراحلها الأخيرة، مضيفة أن الجهات الأمنية فرضت طوقاً كاملاً على الحي وقامت بعمليات مباغتة، أسفرت عن مقتل خمسة إرهابيين.
وأوضحت المصادر وفقاً لـ “الوطن”، أنه تمت إزالة ما تبقى من منازل الحي في الناحيتين الغربية والجنوبية بعد تهيئة الطرق لدخول معدات الإزالة ومعدات الجهات الأمنية، مشيرة إلى أن الشهرين الماضيين أعطيا تصوراً كاملاً لطبيعة الوضع الأمني في الحي وتحركات العناصر الإرهابية وأماكن تواجدهم، والطرق التي يخرجون ويدخلون عن طريقها من وإلى الحي.
وأضافت أن عمليات الإزالة دخلت في مرحلة الحسم بعد الانتهاء من تهيئة الطرق، وسيبدأ الآن إزالة ما تبقى من منازل بالناحيتين الجنوبية والغربية التي تكثر بها أوكار ومخابئ الإرهابيين، مبينة أنه جرى تحديد المنازل التي يسكنون بها وتم فصل الحي بحواجز إسمنتية عن باقي الأحياء لمحاصرتهم ومنع خروجهم.
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