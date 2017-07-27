شكّل شبان سعوديون فريقاً من المتطوعين مهمتهم تصليح سيارات زوار بيت الله الحرام من الحجاج والمعتمرين مجاناً؛ إذ يحضرون إلى الشخص الذي تتعطل سيارته في الطرق السريعة بعد تلقيهم اتصالاً منه.
وأوضح رئيس الفريق ويدعى علي ظافر العاطف وفقاً لـ “العربية نت”، أن الفريق يضم نحو 600 متطوع من مختلف المناطق يربط بينهم حب العمل التطوعي، مشيراً إلى أن عدد الحالات التي باشرها الفريق خلال 8 أشهر فقط أكثر من 8400 حالة.
وبيّن ظافر أن الطلبات تتزايد في موسم الإجازات وبمجرد ورود اتصال من قبل الشخص المتعطلة سيارته، سيجد مَن يقدم العون وأغلب المتطوعين لا يغادرون موقع السيارة المتعطلة إلا بعد إصلاحها أو معاونة صاحبها في نقلها.
وأكد أن فريقه حاصل على ترخيص من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لمزاولة مهنة العمل التطوعي، ويعتمدون على الموارد الذاتية في عملهم، مضيفاً أن مَن أراد المساعدة من أحد أفراد الفريق فليتصل على الرقم (0553000192).
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