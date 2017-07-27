أكدت الإدارة العامة للمرور، أن المخالفات المغلظة هي الوحيدة التي لا ترتفع للحد الأعلى إلا بقرار هيئة الفصل في المخالفات المروية، نافية بذلك أنباء إيقاف رفع المخالفات للحد الأعلى بشكل كامل.
جاء ذلك في رد المرور امس (الأربعاء) على استفسار مواطن حول إمكانية سداد المخالفات المرورية بحدها الأدنى بعد ارتفاعها للحد الأعلى، وتوضيح حقيقة إيقاف رفعها.
وقال المرور: “فقط المخالفات المغلظة بقرار مجلس الوزراء والتي بدأ العمل بها بتاريخ ١٤٣٨/١/١هـ لا ترتفع للحد الأعلى إلا بقرار هيئة الفصل بالمخالفات المرورية”.
يذكر أن النظام المتبع من المرور بحسب القرارات الأخيرة أن يتم تسجيل المخالفات المرورية بحدها الأدنى، على أن تقوم هيئات الفصل برفعها للحد الأعلى على الفور، في حال تسببت المخالفة في إخلالها بالسلامة العامة، وحتى لو لم يتم مرور شهر على المخالفة.وفق “أخبار 24”.
وفيما يلي قائمة المخالفات المغلظة التي لا ترتفع لحدها الأعلى إلا بقرار هيئة الفصل :
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