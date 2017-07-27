وفيت طفلة أول أمس (الثلاثاء) بمستشفى الملك عبدالله بمحافظة بيشة في منطقة عسير، بعد استنشاقها مبيداً حشرياً داخل منزلهم، فيما نجت شقيقتها التي استنشقت المبيد هي الأخرى بعد تلقيها العلاج.
وكان والدا الطفلتين قد وضعا جرة لمكافحة الحشرات في منزلهما بمحافظة تثليث، وقامت الشقيقتان (8 و6 سنوات) باستنشاقه الأسبوع الماضي، ونقلتا وفقاً لـ “سبق” إلى مستشفى تثليث، وغادرت الكبرى بعد أيام، فيما نقلت الصغرى إلى مستشفى بيشة وتوفيت هناك يوم أمس.
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