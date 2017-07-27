كشفت وزارة الإسكان أمس (الأربعاء)، عن البدء في مرحلة المعاينة والحجز لمستفيدي الدعم السكني، والراغبين في الحصول على شقق من مشروع إسكان محافظة الخرج .
وأوضحت الوزارة أن الشقق المتاحة في المشروع يبدأ سعرها من 266 ألف ريال، وبقسط شهري يبدأ من 888 ريالاً، فيما لم تحدد الوزارة المساحات المتاحة.
يُذكر أن مشروع إسكان الخرج يمتد على مساحة تجاوزت 2.5 مليون متر مربع، يضم ما يقرب من 800 وحدة سكنية، وأكثر من 3 آلاف قطعة أرض، وبلغت نسبة الإنجاز فيه 95%.وفق “أخبار 24”.
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