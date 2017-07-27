عبّر الأمير منصور بن مقرن نائب أمير منطقة عسير، عن أسفه الشديد لما شاهده من رمي للطعام في إحدى الحدائق، في امتهان واضح للنعمة، وعدم حفاظ على نظافة الحديقة.
وكان النائب قد شارك في حملة نفذتها أمانة المنطقة للمحافظة على نظافة المنتزهات والميادين العامة، بمنتزه السودة السياحي، مبديًا أسفه عندما صادف طعاما ملقى على الأرض، قائلا إن ذلك لا يقبله دين ولا عرف ولا عقل.
يُذكر أن الحملة، وهي تحت شعار “النظافة دين وخلق”، شاركت فيها عدة جهات وفرق تطوعية بمشاركة المجلس التنسيقي للجمعيات الخيرية بالمنطقة ومجلس شباب عسير وعدد من الجهات الحكومية.وفق “أخبار 24”.
ردة فعل سمو #الأمير_منصور_بن_مقرن
على ظاهرة رمي الأكل بعد التنزه حيث قال
سموه ” لا يقبلها دين ولا عرف ولا عقل ”
https://t.co/9nr4DZNzmb pic.twitter.com/NTGCWtL9r5
— الأمير منصور بن مقرن (@hrhpmmugrin) ٢٥ يوليو، ٢٠١٧
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج